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Комитет Европарламента поддержал отмену визового режима с Грузией


12.01.2017   13:43
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов (539/2001) поддержал окончательный текст изменений в соответствующие регуляции, который предусматривает введение безвизового режима для грузинских граждан.

Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (COREPER) 20 декабря 2016 года утвердил изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию изменения регуляций 13 декабря согласовали представители Совета Евросоюза, Европарламента и Еврокомиссии.

"Мы приветствуем результаты сегодняшнего голосования и рады, что в институтах Евросоюза процедуры, необходимые для либерализации визового режима с Грузией, проходят беспрепятственно. Это еще один шаг вперед для введения безвизового режима для граждан Грузии", — сказано в сообщении МИД Грузии.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту.

Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны при поездках в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.






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