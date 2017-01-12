Комитет Европарламента поддержал отмену визового режима с Грузией

12.01.2017 13:43 Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов (539/2001) поддержал окончательный текст изменений в соответствующие регуляции, который предусматривает введение безвизового режима для грузинских граждан.



Комитет постоянных представителей стран ЕС при союзе (COREPER) 20 декабря 2016 года утвердил изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию изменения регуляций 13 декабря согласовали представители Совета Евросоюза, Европарламента и Еврокомиссии.



"Мы приветствуем результаты сегодняшнего голосования и рады, что в институтах Евросоюза процедуры, необходимые для либерализации визового режима с Грузией, проходят беспрепятственно. Это еще один шаг вперед для введения безвизового режима для граждан Грузии", — сказано в сообщении МИД Грузии.



После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту.



Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны при поездках в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

