Циклаури: План Иванишвили сорвался - он не смог расколоть ЕНД

12.01.2017 15:04 «План Иванишвили сорвался - он не смог расколоть и уничтожить главную оппозиционную силу страны», уверен один из лидеров «Единого национального движения» Нугзар Циклаури.



Политик прокомментировал заявление нескольких членов партии, представляющих т.н. крыло Бокерия-Угулава, которые сегодня предположительно объявят об уходе из ЕНД.



По словам Циклаури, «Национальное движение» возвращается к национальным и демократическим истокам и вновь становится политической силой, двери которой открыты для всех патриотов.



«План Иванишвили сорвался - он не смог расколоть, разделить и уничтожить главную оппозиционную силу. Он не смог дистанцировать от партии Михеила Саакашвили. Сегодня группа отступников покидает «Национальное движение», но точно так же в разное время и по разным причинам партию покинули Окруашвили, Бурджанадзе, Ногаидели, перешедшие в «Мечту» мажоритарии, «Гирчи», Вашадзе.



Никто из них не смог ослабить нашу политическую силу, потому что «Национальное движение» - не только партия, а вековая национальная идея усиления и развития страны, а для ее сторонников главной задачей является именно победа национальной идеи», - отметил Циклаури.



Раскол в бывшей правящей партии Грузии начался после ее сокрушительного поражения на выборах в парламент в октябре 2016 года.



ЕНД взяло всего 27 мандатов из 150. Противники неформального лидера партии, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили обвиняют его в авторитаризме в партии, а сторонники собираются на съезд 20 января. Те, кто покинут партию, вероятно, создадут новое движение.















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