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На инаугурации Трампа Грузию представит посол в США
12.01.2017 16:09
На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Грузию представит посол в США Давид Бакрадзе, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на сотрудницу пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.
Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 тбс) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь.
"По решению администрации избранного президента США, на церемонии инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать аккредитованные в США дипломатические миссии. Согласно протоколу церемонии, на инаугурационное мероприятие не приглашены иностранные делегации и гости высокого ранга", — сказала собеседница агентства.
На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит экс-президент США Билл Клинтон вместе с супругой Хиллари, которая была главным соперником Трампа в решающей схватке за президентское кресло.
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