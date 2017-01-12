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На инаугурации Трампа Грузию представит посол в США


12.01.2017   16:09
На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Грузию представит посол в США Давид Бакрадзе, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на сотрудницу пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 тбс) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь.

"По решению администрации избранного президента США, на церемонии инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать аккредитованные в США дипломатические миссии. Согласно протоколу церемонии, на инаугурационное мероприятие не приглашены иностранные делегации и гости высокого ранга", — сказала собеседница агентства.

На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит экс-президент США Билл Клинтон вместе с супругой Хиллари, которая была главным соперником Трампа в решающей схватке за президентское кресло.






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