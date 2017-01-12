Саакашвили является проблемой лишь самому себе - Угулава

12.01.2017 16:12 Михеил Саакашвили является проблемой лишь самому себе, считает бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Об этом он заявил сегодня на брифинге, на котором было объявлено о выходе из Единого национального движения группы лидеров, многие из которых в течение лет являлись знаковыми фигурами в партии.



"Не люблю ходить вокруг да около. Я всю неделю наблюдал, очень тяжелая картина меня встретила, и если был бы какой-либо шанс сохранить единство партии, я бы положил максимум и сделал бы все, чтобы эта партия сохранилась. Эту партию не создавал Михеил Саакашвили, он был первым председателем этой партии, но эту партию создали многие свободные, сильные люди. Часть из них сегодня находится в тюрьме, в том числе генеральный секретарь партии. Эту партию создали многие сумасшедшие люди, потому что бороться с Иванишвили, который имеет 5 миллиардов и весь государственный аппарат имеет в кармане, означает быть сумасшедшим. Все мы хорошо должны понимать, что главной проблемой Грузии является Бидзина Иванишвили и его неформальное управление. Михеил Саакашвили является проблемой лишь только самому себе. Михеил Саакашвили является человеческой болью для каждого из нас", - заявил Угулава.

















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