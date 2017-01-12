Бакрадзе: Эта политическая команда с сегодняшнего дня начинает новый этап борьбы

12.01.2017 17:07 Команда депутата парламента Грузии Гиги Бокерия и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава приняла решение покинуть партию "Единое национальное движение" (ЕНД) из-за разногласий с экс-президентом Михеилом Саакашвили и создать новое движение.



Об этом, как сообщает ФРОНТ НЬЮС, стало известно сегодня на брифинге оппозиционной партии.



Давид Бакрадзе и Гиги Угулава назвали своей главной целью организацию эффективной работы партии.



"Эта политическая сила и политическая команда с сегодняшнего дня начинает новый этап борьбы, целью которой будет изменение будущего страны к лучшему, смена режима Иванишвили мирным путем и возвращение прогресса и развития страны", — заявил один из лидеров ЕНД, бывший спикер парламента страны Давид Бакрадзе.



Из 27 депутатов парламента, получивших мандат в результате выборов в ноябре 2016 года, партию покинули 21 депутат: Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Гига Бокерия, Серго Ратиани, Георгий Тугуши, Серги Капанадзе, Отар Кахидзе, Ираклий Абесадзе, Акакий Бобохидзе, Гиги Церетели, Тенгиз Гунава, Лаша Дамения, Лела Кебурия, Мамука Чиковани, Георгий Канделаки, Ирма Надирашвили, Хатуна Гогоришвили, Зураб Чиаберашвили, Георгий Гвиниашвили, Заза Кеделашвили, Рамаз Николаишвили.



Пять депутатов парламента продолжают оставаться в партии ЕНД: Ника Мелия, Тинатин Бокучава, Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили и Коба Накопия.



О том, что в рядах ЕНД нет прежнего единства, стало понятно в ходе недавней избирательной кампании в парламент страны. Осенью 2016 года ЕНД раскололось на две группы, одну из которых возглавили депутат Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую сторонники Ахалая, ближайших соратников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Гиги Угулава присоединился к команде Бокерия и Бакрадзе после того, как вышел на свободу в начале января 2017 года.



Саакашвили обвинил своих бывших соратников в сделке с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

