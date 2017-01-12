Угулава сравнил Михаила Саакашвили с автомобилем, отслужившим свой срок

12.01.2017 17:19 Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава сравнил третьего президента Грузии с автомобилем, отслужившим свой срок, и предложил выбросить «машину» на свалку.



Об этом, как сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС, политик заявил сегодня на брифинге.



Основанная Михеилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» сегодня официально заявила о разделении на два крыла. Решение покинуть партию и создать новое движение приняла команда депутата парламента Грузии Гиги Бокерия и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава.



«Нас, политиков можно сравнить с автомобилями, которые служат вам. И когда автомобиль уже не может выполнять свои функции, но все же мы его любим, то его можно поставить в гараж, как антиквар и иногда в выходные ездить на нем куда-нибудь. Но если этот автомобиль не является антиквариатом, то можно принять другое решение – выбросить его на свалку.



Все политики стоят перед этим выбором, мы своими действиями отвечаем за выгоду, которую можем принести народу и за неправильные действия тоже», -сказал экс-мэр.



По словам Угулава, хотя он всегда считал себя соратником Саакашвили, но в настоящее время не считает его эффективным лидером.



Из 27 депутатов парламента, получивших мандат в результате выборов в ноябре 2016 года, партию «Единое национальное движение» сегодня покинули 21 депутат: Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Гига Бокерия, Серго Ратиани, Георгий Тугуши, Серги Капанадзе, Отар Кахидзе, Ираклий Абесадзе, Акакий Бобохидзе, Гиги Церетели, Тенгиз Гунава, Лаша Дамения, Лела Кебурия, Мамука Чиковани, Георгий Канделаки, Ирма Надирашвили, Хатуна Гогоришвили, Зураб Чиаберашвили, Георгий Гвиниашвили, Заза Кеделашвили, Рамаз Николаишвили.



Пять депутатов парламента продолжают оставаться в партии ЕНД: Ника Мелия, Тинатин Бокучава, Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили и Коба Накопия.



О том, что в рядах ЕНД нет прежнего единства, стало понятно в ходе недавней избирательной кампании в парламент страны, когда партия основанная Михеилом Саакашвили потерпела сокрушительное поражение. Тогда Саакашвили потребовал от однопартийцев отказаться от мест в парламенте, начать уличные акции протеста и попытаться еще раз перехватить власть революционным путем. Однако Бокерия и другие члены партии предпочли политическую борьбу в стенах высшего законодательного органа. Катализатором же окончательного развала стало освобождение из заключения бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава по решению Апелляционного суда.



Осенью 2016 года ЕНД раскололось на две группы, одну из которых возглавили депутат Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую сторонники Ахалая, ближайших соратников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Экс-президент обвинил своих бывших соратников в сделке с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.















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