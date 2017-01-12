Угулава: Для меня Михаил Саакашвили закончился тогда, когда я услышал зугдидский разговор

12.01.2017 18:02 В полемику и борьбу с политическим беженцем я вступать не стану, - заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава на брифинге, проведенном после выхода из «Национального движения». Угулава привел в пример автомашину, отметив, что, когда автомобиль устаревает, его нужно выбросить в металлолом.



«Мы, все политики как машины, которые служим вам. Когда машина теряет свою функцию, а ты ее все равно любишь, то можешь поставить ее и смотреть за ней, как за антиквариатом, катать на ней членов семьи по субботам и воскресеньям, однако если она не превращена в антиквариат и создает беспокойство, то ее можно выбросить в металлолом. Все политики стоят перед этим выбором. Своими действиями мы ответственны за добро, которое мы можем принести народу, а также за те неверные деяния, которые мы можем совершить в отношении наших друзей и страны. Да, друзья, в 2012 году мы все свалились с большого пьедестала, и это было решением народа. Я не буду вступать в эти дебаты, так как решение народа всегда верно, и мы должны принимать его и делать правильные выводы», - заявил Гиги Угулава.



По его словам, кроме «Национального движения» в никакой другой партии он никогда не был и из-за этой партии сидел в тюрьме, однако, по словам бывшего мэра, это было тем вызовом, который он сам принял. Угулава считает, что партии не должны уподобляться грибам и создаваться вокруг одного человека.

«Ни в какой другой партии я не был, это моя единственная партия, которую я создавал и из-за этой партии сидел в тюрьме... и это был мой осознанный выбор. Однако после 2012 года, каждый из нас, в первую очередь Миша Саакашвили, должны были доказать и сейчас должны доказать, что мы можем вывести страну из кризиса, и мы способны проанализировать наши многие неверные шаги; мы можем преодолеть проблемы, которые беспокоят каждого нашего гражданина. Людей политики не интересуют, людей интересует развитие, прогресс и нормальная свободная обстановка для того, чтобы жить нормально и обеспечивать благополучие семьи», - отметил бывший мэр.



По словам Угулава, Михеил Саакашвили закончился дня него тогда, когда он услышал зугдидский разговор.

«...Да, я сегодня с ним не буду вступать в полемику и борьбу, так как он – политический беженец и останется политическим беженцем до тех пор, пока в отношении него и тех единомышленников, которые сидят в тюрьме, будут возбуждены дела, однако в этом маразме каждый должен принять решение индивидуально. Участвовать в маразме нельзя. Для меня Михеил Саакашвили закончился тогда, когда я услышал зугдидский разговор», - заявил Гиги Угулава.

















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