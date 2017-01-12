Капанадзе: Это очень опасное решение для безопасности страны

12.01.2017 18:10 Член "Национального движения" Серги Капанадзе призывает власть, не оформлять договор с "Газпромом". По его мнению, это чрезвычайно опасное решение для безопасности страны.



"Мы хотим подчеркнуть, что это является весьма опасным решением для безопасности страны. В течение последних лет одной из гарантий того, что мы не зависели от России, и у нас был рычаг в отношении России, чтобы у нее не было возможности прекратить нам поставку газа, было именно то, что стоимость армянского транзита они платили натурой, и не происходила монетизация. Если сейчас мы упустим из рук этот рычаг, тогда практически отдадим ей еще один значительный инструмент для давления на нас"- заявил Серги Капанадзе.



Правительство Грузии подпишет новый договор с "Газпромом", по которому стоимость транзита природного газа по центральному магистральному газопроводу страна получит в денежном виде. Министр энергетики Каха Каладзе заявил об этом после заседания правительства.















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