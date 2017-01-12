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Глава МИД Грузии отправился в Литву для участия в «Снежной встрече»
12.01.2017 18:38
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе отправился с двухдневным визитов в Литву, где примет участие в ежегодной «Снежной встрече» (Snow Meeting 2017).
В конференции примут участие заместитель генсека НАТО, главы внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии а также десятки экспертов в области международной политики. Они обсудят вопросы сотрудничества стран с Евросоюзом и НАТО.
МИД Литвы, который является организатором «Снежной встречи», сообщает, что центральное место в дискуссиях будет отведено будущему трансатлантического сообщества после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
«Предстоит обсудить перемены в настроениях общественности по обе стороны Атлантического океана, как в Европе, так и в Северной Америке», — говорится в сообщении МИД Литвы.
Отдельная сессия будет посвящена проблематике отношений с Россией. Кроме того, запланированы обсуждения итогов Варшавского саммита НАТО и реализация достигнутых на нем договоренностей.
Неофициальная «Снежная встреча» ежегодно проводится в старинном литовском городе Тракай во вторую неделю января. Форум, который впервые прошел в 2008 году, за минувшие годы стал привлекательной площадкой для деловых дискуссий и обмена мнениями.
Новости-Грузия
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