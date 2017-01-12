Бокерия: Для решения проблем нужна команда

12.01.2017 18:46 Для решения проблем, стоящих перед страной, нужна команда, которая понимает, что главное не то, что прикажет вождь, или какой-либо его каприз, а собственные политические принципы, - заявил на сегодняшнем брифинге один из бывших лидеров «Национального движения» Гига Бокерия.



По его словам, для решения этих задач необходимо команда, которая глубоко верит, что страна должна управляться Конституцией и такой командой является именно та команда, которая отделилась от «Национального движения».



«...Государство должно быть сильным и эффективным, чтобы защищать от внешних врагов, не давать криминалу поднимать голову, защищать от насильников, однако должно быть и понимание того, что власти следует быть малых размеров, чтобы ей самой не стать угрозой для людей, свободной экономики и поступательного движения страны. Для решения проблем, стоящих перед страной, нужна команда, которая понимает, что главное не то, что прикажет вождь, или какой-либо его каприз, а собственные политические принципы. Для решения этих задач необходимо команда, которая глубоко верит, что страна должна управляться Конституцией, а не из Стеклянного дворца олигархом Иванишвили. И такой командой являемся мы», - заявил Бокерия.















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