|
Джанелидзе встретился с министром иностранных дел Ирана
12.01.2017 18:47
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 11 января в Тегеране встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом, - сообщает МИД Грузии.
Согласно той же информации, целью визита Джанелидзе в Иран было участие в траурных мероприятиях в с связи с кончиной бывшего президента Ирана Аятоллы Акбар Хашеми Рафсанджани, который занимал эту должность в 1989-1997 гг.
На встрече министры иностранных дел Грузии и Ирана обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, «перспективы дальнейшего углубления сотрудничества» и выразили готовность «содействовать дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами».
«Была подчеркнута интенсификация отношений между двумя странами за последнее время в торгово-экономической, культурной и туристической сферах. Особое внимание было уделено региональным транспортным и энергетическим проектам», - сообщает МИД Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна