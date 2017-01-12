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Джанелидзе встретился с министром иностранных дел Ирана


12.01.2017   18:47
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 11 января в Тегеране встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом, - сообщает МИД Грузии.

Согласно той же информации, целью визита Джанелидзе в Иран было участие в траурных мероприятиях в с связи с кончиной бывшего президента Ирана Аятоллы Акбар Хашеми Рафсанджани, который занимал эту должность в 1989-1997 гг.

На встрече министры иностранных дел Грузии и Ирана обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, «перспективы дальнейшего углубления сотрудничества» и выразили готовность «содействовать дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами».

«Была подчеркнута интенсификация отношений между двумя странами за последнее время в торгово-экономической, культурной и туристической сферах. Особое внимание было уделено региональным транспортным и энергетическим проектам», - сообщает МИД Грузии.






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