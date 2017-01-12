Сосо Цинцадзе о "Газпроме": Это явно проигрышная сделка для Грузии

12.01.2017 18:53 Премьер-министр обязан, сегодня же выступить и объяснить населению, что иного выхода не было - так прокомментировал в беседе с "Экспрессньюс" эксперт Сосо Цинцадзе договор, достигнутый между правительством и "Газпромом", согласно которому стоимость транзита природного газа для Армении вместо сырья Грузия получит в денежном виде.



По мнению эксперта, для России это скорее политический шаг, нежели экономический.



"С точки зрения чисто бизнеса и экономического фактора, это явно проигрышная сделка для Грузии. Если у власти не было другой альтернативы, исходя из интереса сохранения доверия, премьер-министр обязан сегодня же официально выступить и объяснить населению, что другого выхода здесь не было. Лично у меня есть обоснованное подозрение, что элементарно это является экономическим результатом политических ошибок, допущенных в отношениях с Россией. Для России политика и экономика одно и то же, между ними нет большого предела, поэтому для России это скорее политический шаг, чем экономический, поскольку для "Газпрома" это всего лишь "семечко", как говорят русские. В России, в "Газпроме" превосходно знают, что это проигрыш для Грузии, и это карательная акция против нашей страны. Это экономический результат нашей бездарной дипломатии"- заявил Сосо Цинцадзе.



Напомним, правительство Грузии рассмотрело окончательное предложение "Газпром-экспорта" в связи с транзитом природного газа в Армению, и приняло решение подписать договор.















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