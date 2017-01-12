Саакашвили: Гиги говорил обо мне больше, чем об олигархе, который засадил его в тюрьму

12.01.2017 19:35 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал ситуацию в основанной им партии «Единое национальное движение». Он подверг критике и выступление бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, сравнившего третьего президента Грузии с автомобилем, отслужившим свой срок.



Ряд членов «Единого национального движения» (ЕНД), выступающих против «противозаконного» управления партией со стороны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сегодня покинули организацию.



«Наш народ показал свою силу и не допустил воплощения плана Иванишвили по присвоению «Национального движения» и моего изгнания из партии. Сегодня все увидели сколько в партии «отступников», а в многочисленности и силе «Национального движения» все убедятся 20 января на съезде.



Гиги, который говорил обо мне больше, чем об олигархе, который засадил его в тюрьму, напомнил мне Окруашвили, и мне стало его по-человечески жаль.



Закончилось посыпание головы пеплом и правление лузеров. Партия сейчас единая и сильная как никогда за последние четыре года. Контроль над партией вернули себе несколько десятков тысяч активистов. В будущем надо принять закон, который даст возможность избирателям в случае обмана отозвать депутата из парламента», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.



Девятилетнее правление «Нацдвижения» завершилось в конце 2012 года, когда к власти пришла коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили.



«Мечтатели» вновь победили и на выборах в парламент в 2016 году.















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