|
Гамкрелидзе: Не могли бы вы, благословенные, уйти более достойно?!
12.01.2017 19:35
Представитель общественного движения «Иверия» Мамука Гамкрелидзе комментирует заявление бывшего мэра Тбилиси Угулава, сравнившего экс-президента Саакашвили с автомобилем, отслужившим свой срок и порекомендовавшим бывшим однопартийцам «сдать его в металлолом».
«Когда рушится семья или компания, всегда больно смотреть как один партнер ругает и поносит последними словами другого…Если что-то плохое происходит в семье, в фирме или партии, то ответственность за это должны нести оба партнера.
Сравнить Саакашвили с металлоломом, это то же самое, если жена назовет бывшего мужа импотентом, в то время, когда она народила уже кучу детей.
Не могли бы вы, благословенные, уйти более достойно?!», - пишет Гамкрелидзе на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обращаясь к бывшим соратникам Саакашвили, объявившим сегодня о выходе из партии «Единое национальное движение».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна