Гамкрелидзе: Не могли бы вы, благословенные, уйти более достойно?!

12.01.2017 19:35 Представитель общественного движения «Иверия» Мамука Гамкрелидзе комментирует заявление бывшего мэра Тбилиси Угулава, сравнившего экс-президента Саакашвили с автомобилем, отслужившим свой срок и порекомендовавшим бывшим однопартийцам «сдать его в металлолом».



«Когда рушится семья или компания, всегда больно смотреть как один партнер ругает и поносит последними словами другого…Если что-то плохое происходит в семье, в фирме или партии, то ответственность за это должны нести оба партнера.



Сравнить Саакашвили с металлоломом, это то же самое, если жена назовет бывшего мужа импотентом, в то время, когда она народила уже кучу детей.



Не могли бы вы, благословенные, уйти более достойно?!», - пишет Гамкрелидзе на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обращаясь к бывшим соратникам Саакашвили, объявившим сегодня о выходе из партии «Единое национальное движение».















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