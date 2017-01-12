Давид Залкалиани проинформировал Джона Кэрри о положении на оккупированных территориях

12.01.2017 19:58 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани проинформировал Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Кэрри о положении, сложившемся на оккупированных территориях.



По заявлению Залкалиани, Джон Кэрри отметил, что США поддерживают, и впредь будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.



"Это была остановка в Тбилиси на час, и у нас была возможность поговорить о том развитии, которое имеет место в Грузии. Я проинформировал государственного секретаря в связи с положением на оккупированных территориях, о тех реформах, экономических и демократических, которые осуществляются в Грузии. Я лично поблагодарил его от имени правительства Грузии за поддержку, которую проявил в последние годы в адрес Грузии. Государственный секретарь дал высокую оценку деятельности премьер-министра и правительства Грузии с точки зрения проведения экономических, политических, демократических реформ в стране"- заявил Давид Залкалиани.



В Грузию с краткосрочным визитом прибыл Государственный секретарь Америки Джон Кэрри. По информации МИД Грузии, его самолет осуществил техническую посадку в Международном аэропорте Тбилиси.



















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