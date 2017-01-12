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Давид Залкалиани проинформировал Джона Кэрри о положении на оккупированных территориях


12.01.2017   19:58
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани проинформировал Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Кэрри о положении, сложившемся на оккупированных территориях.

По заявлению Залкалиани, Джон Кэрри отметил, что США поддерживают, и впредь будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Это была остановка в Тбилиси на час, и у нас была возможность поговорить о том развитии, которое имеет место в Грузии. Я проинформировал государственного секретаря в связи с положением на оккупированных территориях, о тех реформах, экономических и демократических, которые осуществляются в Грузии. Я лично поблагодарил его от имени правительства Грузии за поддержку, которую проявил в последние годы в адрес Грузии. Государственный секретарь дал высокую оценку деятельности премьер-министра и правительства Грузии с точки зрения проведения экономических, политических, демократических реформ в стране"- заявил Давид Залкалиани.

В Грузию с краткосрочным визитом прибыл Государственный секретарь Америки Джон Кэрри. По информации МИД Грузии, его самолет осуществил техническую посадку в Международном аэропорте Тбилиси.








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