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2 февраля состоится окончательное голосование о присвоении Грузии безвизового режима


12.01.2017   20:35
Окончательное голосование о либерализации визового режима Грузии с Евросоюзом состоится 2 февраля на пленарной сессии Европарламента.

12 января 2017 года комитет гражданской свободы, правосудия, и внутренних дел Европарламента (LIBE) большинством голосов , 42 голосами против 2, поддержал вопрос либерализации виз для Грузии.

После этого согласно процедуре, вопрос либерализации виз Грузии должны вынести на голосование на ближайшей пленарной сессии, что произойдет 2 февраля.

После голосования, и положительного решения вопроса на пленарной сессии, Совет Евросоюза формально утвердит обновленную регуляцию на уровне министров. Принятое решение будет напечатано в официальном журнале Евросоюза. Решение вступает в силу на 20-й день с публикации, если совет министров не решит иначе, и не сделает соответствующую запись в принятом решении.

Депутат Европарламента, докладчик по вопросу либерализации виз Грузии, Мария Габриел заявила в эфире "Общественного вещателя", что она получила неофициальное обещание Европейского Совета, что совет сделает максимум для ускорения процедур, чтобы после публикации в журнале решение о либерализации визового режима между Евросоюзом и Грузией вступил в силу через три дня вместо 20 дней. А это означает, что граждане Грузии уже в конце марта смогут ездить в страны Шенген.

После завершения всех этих этапов все граждане, имеющие биометрические паспорта Грузии, смогут поехать в страны Шенгенской зоны с туристической целью, и оставаться там 90 дней в течение 180 дней.







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