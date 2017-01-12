Сенат США одобрил запрос Черногории войти в НАТО

12.01.2017 20:43 Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о поддержке членства Черногории в НАТО 11 января. Об этом передает Радио Свобода.



Следующим шагом Сената будет рассмотрение этого вопроса и голосование.



"Комитет поддержал предложение о вступлении Черногории еще в прошлом году, но тогда не состоялось голосование в Сенате, где необходима поддержка двух третей членов палаты", - говорится в сообщении.



Председатель сенатского комитета Боб Коркер отметил, что надеется на "быстрые действия" Сената США.



По сообщению пресс-службы Черногории, в телефонном разговоре сенатор Джон Маккейн заверил премьер-министра балканской страны Душко Марковича, что соглашение о присоединении будет ратифицировано в ближайшее время.



Ранее, 10 января Италия и Норвегия официально поддержали соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Всего в альянсе 28 государств-членов.



Присоединение Черногории будет первым расширением НАТО за последние 8 лет. В 2009 году в оборонный союз вошли Албания и Хорватия. Из-за стремления вступить в НАТО Черногория усложнила отношения с Россией и присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.















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