|
Сенат США одобрил запрос Черногории войти в НАТО
12.01.2017 20:43
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о поддержке членства Черногории в НАТО 11 января. Об этом передает Радио Свобода.
Следующим шагом Сената будет рассмотрение этого вопроса и голосование.
"Комитет поддержал предложение о вступлении Черногории еще в прошлом году, но тогда не состоялось голосование в Сенате, где необходима поддержка двух третей членов палаты", - говорится в сообщении.
Председатель сенатского комитета Боб Коркер отметил, что надеется на "быстрые действия" Сената США.
По сообщению пресс-службы Черногории, в телефонном разговоре сенатор Джон Маккейн заверил премьер-министра балканской страны Душко Марковича, что соглашение о присоединении будет ратифицировано в ближайшее время.
Ранее, 10 января Италия и Норвегия официально поддержали соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Всего в альянсе 28 государств-членов.
Присоединение Черногории будет первым расширением НАТО за последние 8 лет. В 2009 году в оборонный союз вошли Албания и Хорватия. Из-за стремления вступить в НАТО Черногория усложнила отношения с Россией и присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна