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Джеймс Мэттис: США должны быть готовы к противостоянию с Россией


12.01.2017   20:51
Номинант на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис считает, что США должны быть готовы к противостоянию с Россией в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать, сообщает Reuters.

В частности, об этом Мэттис заявил в Сенате во время слушаний по утверждению его кандидатуры.

"Мы занимались Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией в настоящее время", - заявил Мэттис.

Однако, Мэттис добавил, что в тех областях, где сотрудничество с РФ невозможно, США должны противостоять поведению России, и защитить себя, "если Россия будет действовать вопреки нашим интересам".

Вместе с тем, номинант на пост министра обороны США обвинил РФ в попытке подорвать единство НАТО:

"Сейчас необходимо признать реальность того, что мы имеем дело Путиным, который пытается подорвать Североатлантический альянс, и что мы должны предпринять определенные шаги - дипломатические, экономические, военные, для защиты наших интересов", - цитирует Мэттиса CNN.

2 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении предложить должность главы Пентагона отставному генералу Корпуса морской пехоты Мэттису.






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