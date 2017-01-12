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Циклаури: Как жаль, так не уходил даже Шихиашвили


12.01.2017   21:14
Как жаль, так не уходил даже Шихиашвили, - так откликается член «Национального движения» Нугзар Циклаури на заявления уже бывших однопартийцев. Об этом Нугзар Циклаури пишет в социальной сети Facebook, называя выступление вышедшей из «Единого национального движения» команды «рапортом Бидзине Иванишвили» (экс-премьер-министр Грузии).

Представители т.н. крыла Бокерия-Угулава покинули «Национальное движение». Соответствующее заявление они сделали некоторое время назад на пресс-конференции в центральном офисе «Национального движения».

Ответственность за раскол партии они наложили на бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.






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