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Циклаури: Как жаль, так не уходил даже Шихиашвили
12.01.2017 21:14
Как жаль, так не уходил даже Шихиашвили, - так откликается член «Национального движения» Нугзар Циклаури на заявления уже бывших однопартийцев. Об этом Нугзар Циклаури пишет в социальной сети Facebook, называя выступление вышедшей из «Единого национального движения» команды «рапортом Бидзине Иванишвили» (экс-премьер-министр Грузии).
Представители т.н. крыла Бокерия-Угулава покинули «Национальное движение». Соответствующее заявление они сделали некоторое время назад на пресс-конференции в центральном офисе «Национального движения».
Ответственность за раскол партии они наложили на бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
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