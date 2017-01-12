Статус парламентского меньшинства и фракцию «Национальное движение» сохраняет за собой группа, вышедшая из партии

12.01.2017 21:14 Завтра, 13 января, пройдет заседание парламентской фракции «Национальное движение», главным вопросом повестки дня которого будет изменение названия фракции и избрание нового председателя.



По неуточненной информации, фракцией будет руководить Серго Ратиани, однако, по существующим сведениям, также рассматривались кандидатуры Ираклия Абесадзе и Отара Кахидзе.



Статус парламентского меньшинства и фракцию сохраняет за собой группа, вышедшая из партии «Национальное движение». Они в общей сложности в рамках меньшинства представлены 21-им членом. Вместе с тем неизвестно, какое решение примет депутат Азер Сулейманов – останется ли он в партии «Национальное движение» или присоединится к т.н. крылу Угулава-Бакрадзе-Бокерия. Именно от решения Сулейманова зависит, создаст ли Ника Мелия в парламенте фракцию партии «Национальное движение».















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