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Статус парламентского меньшинства и фракцию «Национальное движение» сохраняет за собой группа, вышедшая из партии


12.01.2017   21:14
Завтра, 13 января, пройдет заседание парламентской фракции «Национальное движение», главным вопросом повестки дня которого будет изменение названия фракции и избрание нового председателя.

По неуточненной информации, фракцией будет руководить Серго Ратиани, однако, по существующим сведениям, также рассматривались кандидатуры Ираклия Абесадзе и Отара Кахидзе.

Статус парламентского меньшинства и фракцию сохраняет за собой группа, вышедшая из партии «Национальное движение». Они в общей сложности в рамках меньшинства представлены 21-им членом. Вместе с тем неизвестно, какое решение примет депутат Азер Сулейманов – останется ли он в партии «Национальное движение» или присоединится к т.н. крылу Угулава-Бакрадзе-Бокерия. Именно от решения Сулейманова зависит, создаст ли Ника Мелия в парламенте фракцию партии «Национальное движение».






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