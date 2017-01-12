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Таргамадзе: Сегодняшнего Мишу я и представить себе не мог, реальность нещадней представления
12.01.2017 22:01
За 28 лет участия в грузинской политике завершился, бесспорно, самый успешный, интересный этап, - пишет сторонник т.н. крыла Угулава-Бокерия Гиви Таргамадзе в социальной сети «Фейсбук».
Таргамадзе говорит об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и отмечает, что «сегодняшнего Мишу» он и представить себе не мог.
«Все ни этим начиналось и ни этим закончится. С Мишей я познакомился, как только он приехал. Совсем с другим Мишей. С ним вместе мы сделали многое. Сегодняшнего Мишу я и представить не мог. Реальность оказалась намного нещадней представления.
Команду, с которой я в политике вот уже 25 лет, я не оставлял и
не оставлю, так как мы уважаем и принципы, и свободное мнение, и друг друга. Нынешний день как грустен, так и приятно волнителен. Новизна всегда приятна. Наша команда не разочарует общественность. Меня не интересуют озлобленные комментарии и сегодняшний Миша. Меня интересует будущее и неутомимый труд ради этого будущего», - пишет Гиви Таргамадзе.
Представители т.н. крыла Бокерия-Угулава покинули «Национальное движение». Соответствующее заявление они сделали некоторое время назад на пресс-конференции в центральном офисе «Национального движения».
Ответственность за раскол партии они наложили на бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
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