Мелия: Жаль, что человек, которого посадил Иванишвили, рассержен на Саакашвили

12.01.2017 22:14 Как видно, давно было принято решение командой, которая сегодня покинула «Национальное движение», - заявил журналистам член «Национального движения» Ника Мелия.



По его словам, оставшиеся в партии уважают мнение ушедших из нее.



«Те, что должны были уйти, ушли, просто очень неожиданно и удивительно то, что первый свой брифинг они провели в стиле Бидзины Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии) и все свое время посвятили ругани «Национального движения» и Саакашвили. Еще более удивительно то, что весь свой первый брифинг они говорили текстами Иванишвили относительно «Национального движения». Это действительно очень печально», - заявил Мелия.



По его словам, главное то, что «провалился план Иванишвили» - ослабить и развалить «Национальное движение».



Ника Мелия откликнулся и на заявления бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.



«Очень жаль, что сегодня к нам обращался человек, которого посадил Иванишвили, выпустил Иванишвили, а рассержен он на Саакашвили. Естественно, мне очень трудно делать комментарий относительно этого человека по многим причинам. «Национальное движение» - это не только политическое объединение, поэтому я воздержусь от много чего, так как многое лежит на ладони», - отметил Мелия.

















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