Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маккейн исключил сотрудничество США с Россией


12.01.2017   23:16
Американский сенатор Джон Маккейн исключил сотрудничество США с Россией по любым вопросам, в том числе в борьбе с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Об этом он сказал во вступительном слове в ходе процедуры утверждения потенциального министра обороны Джеймса Мэттиса, прямая трансляция которой доступна на сайте Politico.

По словам сенатора, интерес президента Владимира Путина состоит в усилении России и ослаблении США, и потому взаимодействие с Москвой исключено. Маккейн уточнил, что три предыдущих президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы.

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января во время пресс-конференции заявил, что не планирует перезагрузку отношений с Москвой. Он добавил, что если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство призывают опубликовать детали запланированного договора с «Газпромом»
ЕС поддерживает торговлю, профессиональное образование, сельское хозяйство и переселенцев в Грузии
Грузия готовится к экспорту сыра в Россию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане ЦПЭ провел обыски в детских садах
В Азербайджане объявлена налоговая амнистия
Сулейман Керимов хочет открыть в Дагестане образовательный центр
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна