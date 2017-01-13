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Политические лидеры, вышедшие из ЕНД, продолжат свою деятельность в «Европейской Грузии»


13.01.2017   11:10
Политические лидеры, вышедшие из «Единого национального движения» продолжат свою деятельность в партии «Европейская Грузия». В будущем партия может изменить название, в ней будут осуществлены и другого типа изменения.

Бывшие члены «Национального движения» подтверждают, что свою будущую политическую деятельность они продолжат именно на базе этой партии.

Как заявил экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, для политической деятельности обязательно будет использована платформа «Европейской Грузии», а все остальные детали станут известны позднее.

Следует отметить, что партия «Европейская Грузия», которая лишь существовала «на бумаге», шла на прошедших парламентских выборах в блоке с "Единым национальным движением".






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