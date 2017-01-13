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Украина может получить безвизовый режим с ЕС не раньше мая - Йозвяк


13.01.2017   11:48
Украина может рассчитывать на получение «безвиза» с Евросоюзом не раньше мая-июня 2017 года, с отставанием от Грузии на 4-6 недель. Такие прогнозы озвучил в комментарии "Громадському" корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Я говорил с дипломатами из Европейского Совета, и они обычно оценивают ситуацию несколько более пессимистично. Они ожидают безвизового режима для Украины в мае-июне. Я также говорил относительно Украины и Грузии с Марией Габриэль, докладчиком по украинскому вопросу в Европарламенте. Она рассчитывает что Украина получит «безвиз» в апреле-мае этого года. Поэтому я бы сказал, что ожидать этого можно в промежутке между апрелем и июнем», – сказал он.

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Йозвяк также объяснил, почему Украина в этом вопросе отстает от Грузии.

«Когда совет в парламенте принимал решение относительно механизма приостановления визового режима, для Украины установили другие правила. Правило такое, что трехсторонние переговоры между Советом, Парламентом и Комиссией по визовой либерализации могут начаться только тогда, когда сам механизм приостановления визового режима будет согласован. Это начнется самое раннее в феврале, возможно в марте», – сказал корреспондент.






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