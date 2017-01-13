Human Rights Watch указывает на проблемы с медиаплюрализм в Грузии

13.01.2017 12:19 Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад, в котором рассматривает ситуацию с правами человека в более чем 90 странах.



Грузия в этом документе подверглась критике, сообщает корр. ФРОНТ НЬЮС.



Авторы доклада бьют тревогу: медиаплюрализм в Грузии под угрозой из-за имущественного спора вокруг телекомпании «Рустави-2», который продолжался и в 2016 году.



Кроме этого, по мнению авторов документа, в Грузии до сих пор не смогли отойти от практики ведения судебных процессов по политическим мотивам. В частности, правящая коалиция «Грузинская мечта» продолжает расследование десятков уголовных дел против высокопоставленных чиновников прежнего правительства. В поле зрения правозащитников попали и дело о т. н. кабелях и решение Европейского суда по правам человека по делу бывшего премьера Грузии Вано Мерабишвили.



В отчете также приводится заключение международных наблюдателей, которые отмечают, что парламентские выборы в Грузии осенью 2016 года были хорошо организованы и прошли в конкурентной обстановке. Несмотря на это, в докладе говорится и о нарушениях в ходе выборов. Правозащитники приводят данные грузинских наблюдательских организаций о подкупе избирателей, фактах запугивания людей и нескольких случаях проведения предвыборной агитации неполномочными лицами.



От внимания авторов доклада не ускользнул и факт взрыва перед выборами автомобиля депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе, инцидент на встрече Ираклия Окруашвили с избирателями и факты нападений на трех активистов «Грузинской мечты».



Кроме этого, правозащитники отмечают, что в стране продолжаются пытки и ненадлежащее отношение со стороны правоохранителей.



«В Грузии нет самостоятельного и эффективного механизма для расследования преступлений представителей правоохранительных органов», -говорится в отчете.















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