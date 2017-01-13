«Национальная перегруппировка» - будет ли сотрудничать команда Бокерия с «Гирчи», а ЕНД - с партией Вашадзе

13.01.2017 13:53 «Из распавшегося «Нацдвижения» сформировалось 4 партии - это само «Нацдвижение» во главе с Саакашвили, «Европейская Грузия» во главе с Бокерия-Угулава, «Новая Грузия» во главе с Вашадзе и «Гирчи» Зураба Джапаридзе. Все эти 4 партии продолжат борьбу по отдельности и отнимут голоса друг у друга или попробуют найти общий язык и сформировать блоки? По этому поводу уже высказываются предположения», - пишет газета «Резонанси».



«Лидер ушедшей из «Нацдвижения» группы Гиги Угулава уже анонсировал, что в будущем будет сотрудничать со всеми партиями, которые «помогут победить режим Иванишвили». Несмотря на то, что он не говорил ничего о будущей коалиции, уже возникли предположения, что шансы того, что союзниками команды Угулава-Бакрадзе-Бокерия будут их бывшие соратники - партия «Гирчи», очень велики. Ведение консультаций о блоках отрицает и «Гирчи», и команда Угулава-Бакрадзе-Бокерия. В «Гирчи» говорят, что на уровне идеи сотрудничество и поддержка не исключается, но объединение и создание блока невозможны и их политическая партия собирается бороться лишь своими силами. В отличие от них, в «Новой Грузии» Георгия Вашадзе категорически исключают какое-либо сотрудничество с командой Бокерия. Более того, Гурам Чалагашвили называет команду Бокерия и «Гирчи» псевдооппозицией, продавшейся Бидзине Иванишвили», - отмечает издание.



«Для справки, вчера представители т.н. крыла Бокерия-Угулава покинули «Национальное движение». Они продолжат свою деятельность в «Европейской Грузии», участвовавшей парламентских выборах в одном с «Национальным движением» избирательном блоке. Партию покинули председатели и члены 38 городских и районных организаций, 21 депутат, а также часть членов политсовета. Примечательно, что уход лидеров из «Национального движения» начался в 2015 году. Тогда из партии ушел исполнительный секретарь Зураб Джапаридзе и еще три активных депутата, которые в мае 2015 года создали новый политический центр «Гирчи». Они заявили, что «одна группа» блокировала обновление партии и приток новых членов. Имена адресатов претензий не назывались, но речь шла о том, что тогда сообщниками Джапаридзе были Давид Бакрадзе и Серго Ратиани, однако они отказались покинуть партию. Поэтому сейчас, когда Бакрадзе и Ратиани оказались в команде Угулава, не исключено, что старые сообщники вновь объединятся», - продолжает издание.



«Правда, через год, в мае 2016 года «Национальное движение» покинул Георгий Вашадзе, выдвинув те же претензии, что и члены «Гирчи», но он назвал конкретные имена. Как оказалось, ему противостояла команда Бокерия. По словам Вашадзе, Гига Бокерия, Миша Мачавариани, Хатуна Гогоришвили, Гока Габашвили и ставший их фасадом Давид Бакрадзе блокируют новые идеи, преследуют личные интересы. Поэтому в будущем альянс партий Вашадзе и Бокерия исключен. Но вполне возможно, что после ухода группы Бокерия Вашадзе восстановит отношения с «Национальным движением», - заключает издание.















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