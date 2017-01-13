Дети и взрослые, которые не получили школьного образования, смогут вернуться в школу

13.01.2017 14:54 Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава провел презентацию программы «Вторая возможность получения образования».



По словам Александра Джеджелава, цель программы - помочь всем гражданам Грузии, вне зависимости от возраста, получить обязательное общее образование.



«Сегодня мы объявили о радостном событии. Это новый шанс получить образование. Речь идет о тех гражданах, которые по разным причинам не получили школьное образование - ушли из школы или физически не могли получать образование. Мы создаем систему, которая вернет таких людей в школу. Мы уже нашли 80 детей и устроили их в учреждение, после которого они продолжат учебу в школе. Речь идет и о взрослых людях, которые по разным причинам в прошлом не получили школьное образование. Это еще шаг к Европе, к профессиональной и личностной свободе, которая является одним из фундаментальных принципов четырехпунктового плана нашего правительства», - отметил Александр Джеджелава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

