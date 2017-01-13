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Название фракции «Национальное движение» изменилось


13.01.2017   15:12
Политические лидеры, отделившиеся от ЕНД, продолжат свою деятельность в партии «Европейская Грузия».

Бывшие члены «Национального движения» формируют новую оппозиционную организацию и на базе парламентской фракции «Европейская Грузия».

Сегодня на заседании фракции было решено сменить ее председателя.

Парламентскую фракцию вместо Ники Мелия возглавит Серги Ратиани.

На данном этапе представители ЕНД и лидер этой группы Ника Мелия остаются в составе фракции.






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