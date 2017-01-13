Название фракции «Национальное движение» изменилось

13.01.2017 15:12 Политические лидеры, отделившиеся от ЕНД, продолжат свою деятельность в партии «Европейская Грузия».



Бывшие члены «Национального движения» формируют новую оппозиционную организацию и на базе парламентской фракции «Европейская Грузия».



Сегодня на заседании фракции было решено сменить ее председателя.



Парламентскую фракцию вместо Ники Мелия возглавит Серги Ратиани.



На данном этапе представители ЕНД и лидер этой группы Ника Мелия остаются в составе фракции.















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