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Грузинская чача покорила штаб-квартиру НАТО
13.01.2017 15:51
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай получил бутылку грузинской чачи в качестве новогоднего подарка.
Грузинскую виноградную водку Аппатураю в штаб-квартиру НАТО привезла корреспондент Общественного вещателя Грузии Кетеван Кардава.
Журналист опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографии Аппатурая, который явно обрадовался такому поздравлению.
Джеймс Аппатурай часто общается с грузинскими журналистами и считается открытым, компетентным и дружелюбным респондентом. Он часто рассказывает о нюансах сотрудничества Грузии и НАТО в эксклюзивных интервью ОВГ.
Чача в качестве подарка была выбрана не случайно, с ней связана забавная история:
В декабре 2016 года Аппатурай встречал грузинскую официальную делегацию на министериале Североатлантического альянса в Брюсселе.
Пожав всем руки Аппатурай спросил : «А где же чача?» Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе явно смутился такому нарушению протокола, но шутка всем понравилась, а видео попало в новости.
Кстати, в штаб-квартире НАТО у Аппатурая уже есть подарок из Грузии – это картина «Ореховое варенье» известной грузинской художницы Нино Чакветадзе. Его Аппатурай получил во время визита в Тбилиси в мастерской художницы и тоже по инициативе Кетеван Кардава.
"Новости-Грузия"
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