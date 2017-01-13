Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии» теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»


13.01.2017   16:37
Изменилось название еще одной фракции, входящей в состав парламентского меньшинства. Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии», которой руководит Элене Хоштария, теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»

Кроме этого, как заявила Хоштария журналистам после заседания фракции, к ее составу присоединились Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава. По ее словам, «все решения приняты при строгом соблюдении регламента парламента».

По информации Элене Хоштария, на данный момент формально в составе фракции остаются те депутаты, которые представляют в парламенте «Национальное движение».

Следует отметить, что Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава прошли в парламент по избирательному списку «Национального движения», как члены этой партии. С учетом регламента парламента, члены одной партии, избранные по одному партийному списку, могут создать только одну фракцию. Член парламента, в случае создания фракции членами его партии, не имеет права быть членом другой фракции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕБРР предоставит Грузии кредит на строительство моста на границе с Арменией
«Газпром» распространяет информацию о договоренности, достигнутой с грузинской стороной
Грузия будет развивать возобновляемые источники энергии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Армении определил свою позицию по карабахскому конфликту
Россия отправляет чеченских бойцов в Сирию
Премьер-министр Армении о покупке Азербайджаном у Грузии части газопровода
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна