Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии» теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»

13.01.2017 16:37 Изменилось название еще одной фракции, входящей в состав парламентского меньшинства. Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии», которой руководит Элене Хоштария, теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»



Кроме этого, как заявила Хоштария журналистам после заседания фракции, к ее составу присоединились Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава. По ее словам, «все решения приняты при строгом соблюдении регламента парламента».



По информации Элене Хоштария, на данный момент формально в составе фракции остаются те депутаты, которые представляют в парламенте «Национальное движение».



Следует отметить, что Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава прошли в парламент по избирательному списку «Национального движения», как члены этой партии. С учетом регламента парламента, члены одной партии, избранные по одному партийному списку, могут создать только одну фракцию. Член парламента, в случае создания фракции членами его партии, не имеет права быть членом другой фракции.















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