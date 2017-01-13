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Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии» теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»
13.01.2017 16:37
Изменилось название еще одной фракции, входящей в состав парламентского меньшинства. Фракция «Национальное движение – за продвижение Грузии», которой руководит Элене Хоштария, теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее»
Кроме этого, как заявила Хоштария журналистам после заседания фракции, к ее составу присоединились Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава. По ее словам, «все решения приняты при строгом соблюдении регламента парламента».
По информации Элене Хоштария, на данный момент формально в составе фракции остаются те депутаты, которые представляют в парламенте «Национальное движение».
Следует отметить, что Ираклий Абесадзе и Тенгиз Гунава прошли в парламент по избирательному списку «Национального движения», как члены этой партии. С учетом регламента парламента, члены одной партии, избранные по одному партийному списку, могут создать только одну фракцию. Член парламента, в случае создания фракции членами его партии, не имеет права быть членом другой фракции.
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