ЕНД обязательно сформирует фракцию в парламенте - Меликишвили

13.01.2017 16:41 «Единое национальное движение» (ЕНД) начнет обновление и перейдет на новый этап развития, уверены члены партии, основанной экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



Как сообщает «ФронтНьюс», представители бывшей правящей партии заявляют о том, что обязательно сформируют свою фракцию в парламенте.



«Фракция «Национального движения» не будет в составе меньшинства. Члены фракции выдвинут множество новых инициатив, которые имеют большое значение для нашего населения», - сказал журналистам один из лидеров ЕНД Зураб Меликишвили.



Бывшие члены «Национального движения», покинувшие партию накануне, начали формирование новой оппозиционной организации на базе парламентской фракции «Европейская Грузия».



Следует отметить, что на долю покинувших ЕНД приходится 21 из 27 депутатских мандатов, полученных партией по результатам выборов.















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