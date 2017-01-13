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Грузия отчитается перед Комитетом по правам ребенка


13.01.2017   16:49
Грузия, в числе ряда других стран, на следующей неделе отчитается о выполнении Конвенции о правах ребенка.

Очередная сессия одноименного Комитета начнется в Женеве 16 января. Грузия представит свой доклад 25 января, сообщает Радио ООН.

Ранние браки — большая проблема для Грузии. В числе других вопросов, вызывающих тревогу — детская порнография и проституция, торговля детьми и использование физических наказаний в семье.

rus.delfi.ee





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