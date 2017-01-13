Бокерия: Саакашвили продолжает постыдную кампанию клеветы в адрес бывших соратников

13.01.2017 18:57



"Заявление, которое мы слышали вчера от Михеила Саакашвили, к сожалению, было продолжением постыдной клеветнической кампании, обливанием грязью бывших членов команды. Это стоит сожаления, но мы собираемся полностью сфокусироваться на тех главных вызовах, которые стоят перед страной, и это является борьбой с режимом Иванишвили. Это и есть наш фокус, а тот, кто продолжит эту грязь, сам будет содействовать тому, что внимание общества перейдет на эту грязную клевету, которую спланировал и поднял Саакашвили. Еще раз призываем, своевременно прекратить эту кампанию, которая ничего хорошего им не дает, но вообще портит атмосферу"- заявил Гига Бокерия.



По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, на съезде 20 января все убедятся в многочисленности и силе "Национального движения". По его же словам, члены "Национального движения" не поддержали осуществление плана Иванишвили.





Бывший член "Единого национального движения" Гига Бокерия прокомментировал вчерашнее заявление экс-президента Михеила Саакашвили и омтетил, что он «продолжает постыдную кампанию клеветы в адрес бывших соратников»."Заявление, которое мы слышали вчера от Михеила Саакашвили, к сожалению, было продолжением постыдной клеветнической кампании, обливанием грязью бывших членов команды. Это стоит сожаления, но мы собираемся полностью сфокусироваться на тех главных вызовах, которые стоят перед страной, и это является борьбой с режимом Иванишвили. Это и есть наш фокус, а тот, кто продолжит эту грязь, сам будет содействовать тому, что внимание общества перейдет на эту грязную клевету, которую спланировал и поднял Саакашвили. Еще раз призываем, своевременно прекратить эту кампанию, которая ничего хорошего им не дает, но вообще портит атмосферу"- заявил Гига Бокерия.По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, на съезде 20 января все убедятся в многочисленности и силе "Национального движения". По его же словам, члены "Национального движения" не поддержали осуществление плана Иванишвили.











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