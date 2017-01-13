Министр иностранных дел Грузии посещает Литву

13.01.2017 19:11 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 12-13 января с рабочим визитом посещает Литву, где участвует в ежегодной зимней конференции Snow Meeting 2017, которую проводит МИД Литвы.



В рамках первого дня визита Михаил Джанелидзе встретился со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. По сообщению МИД Грузии, Джанелидзе поблагодарил литовскую сторону за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, ее европейской и евроатлантической интеграции, а также приветствовал запланированный визит Виктораса Пранцкетиса в Грузию, который вместе с председателями парламентов стран NB8 «в ближайшем будущем» посетит Грузию.



«Особенно была отмечена активная позиция Литвы по вопросу либерализации виз для Грузии, которая четко отражена и в резолюциях, принятых Сеймом Литвы», - говорится в сообщении МИД Грузии.



На второй день визита министр иностранных дел Грузии выступит с речью на тему трансатлантических отношений на зимней конференции, в которой наряду с другими высокопоставленными дипломатами также участвуют его коллеги из Литвы и Эстонии.



Джанелидзе также будет присутствовать на рабочем обеде, который пройдет от имени министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, сообщает МИД Грузии.



Civil Georgia











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