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Министр иностранных дел Грузии посещает Литву


13.01.2017   19:11
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 12-13 января с рабочим визитом посещает Литву, где участвует в ежегодной зимней конференции Snow Meeting 2017, которую проводит МИД Литвы.

В рамках первого дня визита Михаил Джанелидзе встретился со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. По сообщению МИД Грузии, Джанелидзе поблагодарил литовскую сторону за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, ее европейской и евроатлантической интеграции, а также приветствовал запланированный визит Виктораса Пранцкетиса в Грузию, который вместе с председателями парламентов стран NB8 «в ближайшем будущем» посетит Грузию.

«Особенно была отмечена активная позиция Литвы по вопросу либерализации виз для Грузии, которая четко отражена и в резолюциях, принятых Сеймом Литвы», - говорится в сообщении МИД Грузии.

На второй день визита министр иностранных дел Грузии выступит с речью на тему трансатлантических отношений на зимней конференции, в которой наряду с другими высокопоставленными дипломатами также участвуют его коллеги из Литвы и Эстонии.

Джанелидзе также будет присутствовать на рабочем обеде, который пройдет от имени министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, сообщает МИД Грузии.

Civil Georgia





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