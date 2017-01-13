«Национальное движение» создаст новую фракцию после съезда

13.01.2017 19:41 По информации одного из лидеров «Национального движения» Романа Гоциридзе, члены партии после съезда покинут парламентские фракции – «Европейская Грузия» и «Европейская Грузия за лучшее будущее» и создадут новую фракцию.



Как сообщил Гоциридзе, у «Национального движения» имеется необходимое для создания фракции число депутатов – 6 человек, однако, на данный момент Гоциридзе не конкретизирует, кто к ним присоединится, и будет ли это Азер Сулейманов. К этому времени известно, что в новую фракцию войдут Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия и Саломе Самадашвили.



В свою очередь Тина Бокучава заявила, что «Национальное движение» продолжит деятельность в парламенте.



«Фракция «Национальное движение» будет в парламенте и, соответственно, мы обязательно озвучим законодательные инициативы и изменения, важные для населения. Что касается бюрократических и процедурных вопросов, сейчас для нас заниматься этими делами - не главная задача. Мы готовимся к съезду, который будет проведен по демократическим стандартам. «Единое национальное движение» покинула т.н. команда Бокерия и, соответственно, они должны создать новую фракцию, дать ей свое название и распространить информацию об этом. То есть, на данном этапе эти процедурные детали для нас не являются приоритетом. Хотя еще раз подтверждаем, что мы продолжаем парламентскую деятельность, в том числе, в рамках фракции. До начала весенней сессии мы ознакомим общество с точной конфигурацией фракции «Национальное движение», - заявила Бокучава.















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