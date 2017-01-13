|
ЕСПЧ перенес голосование по кандидатурам судей из Грузии
13.01.2017 21:49
Заседание комитета по отбору судей Европейского суда по правам человека в Париже, которое должно было рассмотреть кандидатуры из Грузии, не состоялось.
Как сообщили агентству "ФронтНьюс" в парламенте, причина решения ЕСПЧ- отсутствие кворума.
Голосование по кандидатурам на должность судьи Европейский суд отложил до 22 января.
«Для того, чтобы заседание состоялось не хватило одного депутата. Согласно правилам, в голосовании принимают участие только депутаты, которые присутствовали на интервьюировании кандидатов…», -заявила председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна