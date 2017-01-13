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ЕСПЧ перенес голосование по кандидатурам судей из Грузии


13.01.2017   21:49
Заседание комитета по отбору судей Европейского суда по правам человека в Париже, которое должно было рассмотреть кандидатуры из Грузии, не состоялось.

Как сообщили агентству "ФронтНьюс" в парламенте, причина решения ЕСПЧ- отсутствие кворума.

Голосование по кандидатурам на должность судьи Европейский суд отложил до 22 января.

«Для того, чтобы заседание состоялось не хватило одного депутата. Согласно правилам, в голосовании принимают участие только депутаты, которые присутствовали на интервьюировании кандидатов…», -заявила председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия.






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