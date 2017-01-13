ЕСПЧ перенес голосование по кандидатурам судей из Грузии

13.01.2017 21:49 Заседание комитета по отбору судей Европейского суда по правам человека в Париже, которое должно было рассмотреть кандидатуры из Грузии, не состоялось.



Как сообщили агентству "ФронтНьюс" в парламенте, причина решения ЕСПЧ- отсутствие кворума.



Голосование по кандидатурам на должность судьи Европейский суд отложил до 22 января.



«Для того, чтобы заседание состоялось не хватило одного депутата. Согласно правилам, в голосовании принимают участие только депутаты, которые присутствовали на интервьюировании кандидатов…», -заявила председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия.















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