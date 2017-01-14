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Зурб Абашидзе может быть назначен послом Грузии в Казахстане
14.01.2017 12:24
Послом Грузии в Республике Казахстан может быть назначен бывший член «Свободных демократов» Зураб Абашидзе.
Как заявил сам Зураб Абашидзе, консультации в связи с этим прошли в МИДе, но вопрос включает в себя целый ряд процедур.
«Министерство иностранных дел является главным действующим органом, который представляет этот вопрос, подписать мою кандидатуру должен премьер-министр и меня должен назначить президент. Данные процедуры я не проходил, исходя из этого, я пока не назначен послом. Ведутся консультации. Остальное общественность узнает, когда решение будет принято на высшем уровне, но я подтверждаю, что консультации состоялись и ведутся определенные процедуры», - заявил Зураб Абашидзе.
Должность стала вакантной после того, как посол Грузии в Казахстане Зураб Патарадзе был назначен председателем правительства Аджарии.
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