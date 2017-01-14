Парламентское меньшинство вызывает Каладзе с докладом по соглашению с Газпромом

14.01.2017 14:39 Парламентское меньшинство вызывает министра энергетики Грузии Каху Каладзе в парламент. Члены парламента имеют вопросы относительно сделки с "Газпром-Экспортом".



"Как видно, российская сторона добилась своего и достигнуто соглашение по той версии, которая устраивала Россию. Входящие в меньшинство фракции решили пригласить Кахи Каладзе для разъяснения деталей соглашения", - заявил Серго Ратиани.



По словам зампреда парламента Серги Капанадзе, важно, чтобы общество детально знало, что предлагает нам Россия.



"Я написал письмо и запросил детали этого соглашения, как и хода переговоров, так как важно, чтобы парламент, общество конкретно знало, что предлагала Россия, какие ультиматумы выдвигала и как затем изменилось это предложение и почему мы согласились на то, чего Россия требовала в течение лет", - отметил Капанадзе.



Член политсовета партии "Единое национальное движение" Петр Цискаришвили заявляет, что их фракция инициирует резолюцию, которая потребует поставить вопрос ответственности министра энергетики.



"Вызвать Каладзе и заслушать - это интересно, но мы бы пошли еще дальше и наша фракция инициирует резолюцию, которая потребует поставить вопрос ответственности министра энергетики и пересмотра соглашения. Россия и Кремль имею очень большое политическое влияние на правительство "Мечты", - заявил Цискаришвили.















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