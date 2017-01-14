Главы МИД Грузии и Литвы провели встречу

14.01.2017 16:00 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе завершает рабочий визит в Литву, где принял участие в ежегодной зимней конференции Snow Meeting 2017.



В рамках визита Михаил Джанелидзе встретился с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.



Вначале встречи глава внешнеполитического ведомства передал литовскому премьеру телеграмму от премьер-министра Грузии. Георгий Квирикашвили поздравляет литовского коллегу с назначением на этот пост и желает успехов в дальнейшей деятельности.



Как сообщают в пресс-службе МИД Грузии, «на встрече собеседники еще раз отметили важное значение тесных, дружеских отношений Литвы и Грузии и выразили готовность углублять партнерство в будущем. Кроме этого, стороны подчеркнули важное значение осуществления визитов высокого уровня.



Михаил Джанелидзе и Саулюс Сквернялис на встрече также обсудили вопрос последующей активизации секторального сотрудничества и торгово-экономических связей. Собеседники выразили готовность активно работать над подготовкой очередной встречи межправительственной экономической комиссии и подготовкой бизнес-форума», -говорится в сообщении.



ИА «ФронтНьюс»











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