Российские сенаторы посетят военную базу в оккупированном Цхинвальском регионе

14.01.2017 16:01 Делегация комитета по обороне Совета Федерации России в рамках весенней сессии палаты намерена посетить российскую оккупационную военную базу в Цхинвальском регионе Грузии, а также еще несколько частей за рубежом, включая Сирию, сообщил РИА «Новости» глава комитета Виктор Озеров.



«У нас есть план зарубежных поездок, в рамках весенней сессии мы планируем посетить наших военнослужащих за рубежом, российские военные базы, в том числе и в Сирии», - сказал Озеров.



По его словам, парламентарии намерены посетить базы ВС РФ оккупированных Абхазии и т. н. т.н. Южной Осетии (Цхинвальский регион), а также в Армении, Таджикистане.



«В начале марта - с 5 по 7 число - планируется визит нашей делегации в Иран», - сообщил парламентарий.















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