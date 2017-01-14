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Президент Грузии поздравил сограждан с Днем государственного флага


14.01.2017   16:49
«Поднятый флаг является символом государственности, независимости и свободы», - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проведенном в президентской администрации мероприятии, посвященном Дню государственного флага Грузии.

Георгий Маргвелашвили поздравил всех граждан Грузии с этим днем.

«Сегодня, когда мы празднуем главный символ нашей государственности, сегодня, когда мы отмечаем те важные ценности, называемые независимостью и свободой, поднятый вверх флаг является символом государственности, является символом независимости и свободы людей, живущих в этом государстве. Он является символом того, что мы друг для друга и чтобы видели все, поднимаем флаг для того, чтобы сказать – у нас есть способность быть свободными и защищать эту свободу.

Флаг Грузии был водружен в предыдущие века, когда наши предки создали независимое государство и тогда же, в весьма сложной обстановке бесстрашно и смело поднимали этот стяг. Ради этого флага и нашей государственности многие тысячи наших предков сложили свои головы, донесли до сегодняшнего дня государство, выдержавшее беды и страдания, выдержавшее натиск сильнейших врагов», - заявил Маргвелашвили.

По его словам, грузинский флаг – носитель многих веков и усилен заслугами и кровью предков, «однако сегодня, подняв флаг, мы не смотрим лишь в прошлое, мы смотрим в будущее».






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