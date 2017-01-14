Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент наградил 16 военнослужащих медалями и орденами посмертно


14.01.2017   17:37
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил 1 военнослужащих государственными орденами и медалями посмертно.

За проявленное мужество и самоотверженность в ходе афганской миссии "Твердая поддержка", за особый личный вклад в дело обеспечения безопасности Грузии, рядовой I класса 43-го механизированного батальона IV механизированной бригады сухопутных войск ВС Грузии Васил Кулджанашвили награжден орденом Вахтанга Горгасали I степени;

За особое мужество и самоотверженность в боях за территориальную целостность Грузии старший лейтенант Серго Гуджеджиани награжден орденом Вахтанга Горгасали II степени;

Орденами Ватханга Горгасали III степени награждены старшие лейтенанты Тенгиз Абсандзе, Вахтанг Парцвания, Мераб Квсиникадзе, рядовые Николоз (Николай) Геращенко, Руслан Гвасалия, Георгий Шенгелия, боец очамчирской 24-1 бригады Чичико Дадвани, прапорщики Лили Ткварелиа, Гурам Хадури, Како Хадури, военнослужащий Сухумской отдельной роты Сергей Кварацхелия, прапорщик военной полиции Хвича Лемонджава.

Медалью "За боевое мужество" награждены Мамука Кокая - прапорщик внутренних войск МВД, и Каха Самадалашвили - рядовой внутренних войск МВД Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туркменская нефть пойдет транзитом через Грузию
Президент займется популяризацией грузинской продукции
В России запретили ввоз говядины из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: Грузия готова защитить свою свободу
В Армении инвалида лишили пособия
В Армении нацменьшинства предпочитают идти на выборы по списку правящей партии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна