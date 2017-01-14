Президент наградил 16 военнослужащих медалями и орденами посмертно

14.01.2017 17:37 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил 1 военнослужащих государственными орденами и медалями посмертно.



За проявленное мужество и самоотверженность в ходе афганской миссии "Твердая поддержка", за особый личный вклад в дело обеспечения безопасности Грузии, рядовой I класса 43-го механизированного батальона IV механизированной бригады сухопутных войск ВС Грузии Васил Кулджанашвили награжден орденом Вахтанга Горгасали I степени;



За особое мужество и самоотверженность в боях за территориальную целостность Грузии старший лейтенант Серго Гуджеджиани награжден орденом Вахтанга Горгасали II степени;



Орденами Ватханга Горгасали III степени награждены старшие лейтенанты Тенгиз Абсандзе, Вахтанг Парцвания, Мераб Квсиникадзе, рядовые Николоз (Николай) Геращенко, Руслан Гвасалия, Георгий Шенгелия, боец очамчирской 24-1 бригады Чичико Дадвани, прапорщики Лили Ткварелиа, Гурам Хадури, Како Хадури, военнослужащий Сухумской отдельной роты Сергей Кварацхелия, прапорщик военной полиции Хвича Лемонджава.



Медалью "За боевое мужество" награждены Мамука Кокая - прапорщик внутренних войск МВД, и Каха Самадалашвили - рядовой внутренних войск МВД Грузии.















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