Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение»

14.01.2017 20:45 Член «Национального движения, депутат парламента Грузии Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение». Как пишет Сулейманов на своей странице в «Фейсбук», он был и остается членом «Национального движения».



«Исходя из общественного интереса хочу заявить, что я был и являюсь членом «Национального движения». Я продолжаю деятельность в парламенте в рядах этой фракции ради лучшей Грузии», - пишет Азер Сулейманов.



Отметим, что из парламентского меньшинства в «Национальном движении» остались Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Роман Гоциридзе. Все остальные из меньшинства вместе с другими политическими лидерами «Национального движения» покинули партию.



До этого времени неизвестна была позиция депутата Азера Сулейманова, однако, по сегодняшнему решению, он остается в «Национальном движении».



Благодаря этому решению Сулейманова, партия «Национальное движение» сможет создать в парламенте фракцию.















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