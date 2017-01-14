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Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение»
14.01.2017 20:45
Член «Национального движения, депутат парламента Грузии Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение». Как пишет Сулейманов на своей странице в «Фейсбук», он был и остается членом «Национального движения».
«Исходя из общественного интереса хочу заявить, что я был и являюсь членом «Национального движения». Я продолжаю деятельность в парламенте в рядах этой фракции ради лучшей Грузии», - пишет Азер Сулейманов.
Отметим, что из парламентского меньшинства в «Национальном движении» остались Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Роман Гоциридзе. Все остальные из меньшинства вместе с другими политическими лидерами «Национального движения» покинули партию.
До этого времени неизвестна была позиция депутата Азера Сулейманова, однако, по сегодняшнему решению, он остается в «Национальном движении».
Благодаря этому решению Сулейманова, партия «Национальное движение» сможет создать в парламенте фракцию.
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