Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение»


14.01.2017   20:45
Член «Национального движения, депутат парламента Грузии Азер Сулейманов остается во фракции «Национальное движение». Как пишет Сулейманов на своей странице в «Фейсбук», он был и остается членом «Национального движения».

«Исходя из общественного интереса хочу заявить, что я был и являюсь членом «Национального движения». Я продолжаю деятельность в парламенте в рядах этой фракции ради лучшей Грузии», - пишет Азер Сулейманов.

Отметим, что из парламентского меньшинства в «Национальном движении» остались Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Роман Гоциридзе. Все остальные из меньшинства вместе с другими политическими лидерами «Национального движения» покинули партию.

До этого времени неизвестна была позиция депутата Азера Сулейманова, однако, по сегодняшнему решению, он остается в «Национальном движении».

Благодаря этому решению Сулейманова, партия «Национальное движение» сможет создать в парламенте фракцию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туркменская нефть пойдет транзитом через Грузию
Президент займется популяризацией грузинской продукции
В России запретили ввоз говядины из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Новый аэропорт открылся в Грузии
Азер Сулейманов: Был и остаюсь членом «Национального движения»
Полицейские задержали брата первой леди Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна