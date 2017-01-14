Председатель ВС Грузии анонсировала начало третьей волны реформы правосудия

14.01.2017 20:49 В этом году система общих судов начинает сложный процесс имплементации в практику третьей волны реформы правосудия, - заявила журналистам председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе до начала 19-й конференции судей.



Квенетадзе рассказала о тех проектах, которые были осуществлены и внедрены в общих судах в 2016 году. Как отметила Гвенетадзе, в 2016 году важнейшим было увеличение количества судей в системе общих судов.



«К концу 2015 года число судей в системе общих судей было 230, к концу 2016 года это количество мы увеличили до 267. Планируется, что в 2017 году их число достигнет 319 штатных единиц, что сделает более эффективным рост доступности правосудия и будет способствовать углублению доверия суду. Важнейшим событием, произошедшим в 2016 году, является начало работы над стратегией правосудия и соответствующим планом действий. Это пятилетний план действий, который учтет все главные вызовы и отразит их в стратегии, которая будет осуществлена для развития независимого и беспристрастного правосудия. С помощью донорских организаций и вовлечением широкой общественности, мы уже начали активную работу и думаем в 2017 году успешно ее закончить», - заявила Нино Гвенетадзе.



По мнению председателя Верховного суда, также важнейшим событием в конце 2016 года было увенчание третей волны реформы правосудия новоизбранным парламентом.



«Система общих судов начинает очень сложный процесс ее имплементации в практику. Прошлый год также был знаменателен тем, что в соответствии с законом впервые в судебной системе были бессрочно назначены 12 судей. Естественно, параллельно третей волне имплементации, мы собираемся активно сотрудничать с соответствующими органами по законодательным изменениям. Акцент будет сделан на избыточном потоке дел в суде, перегруженности и в этом плане особо проблематичен вопрос Тбилисского городского суда. Количество судей в Тбилисском городском суде к концу 2016 году мы увеличили до 97, однако, это число недостаточно для обеспечения эффективного правосудия», - заявила Нино Гвенетадзе.















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