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Главным вызовом является обеспечение правосудия, ориентированного на права человека - Гвенетадзе
14.01.2017 20:57
Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе считает главным вызовом «обеспечение правосудия, ориентированного на права человека». Об этом она заявила журналистам сегодня перед началом 19-й конференции судей.
По ее словам, вызовом системы правосудия также остается обеспечение достаточного количества судей, которые без затягивания дел в свою очередь обеспечат своевременное рассмотрение.
«Что касается тех проблем, которые постоянно и естественно сопутствуют судопроизводству, это будет, однако работа над путями по их эффективному преодолению продолжится и в 2017 году», - заявила Нино Гвенетадзе.
Что касается критики неправительственного сектора в адрес Высшего совета юстиции и разговоров о политическом влиянии на суд, по словам Гвенетадзе, в этом плане работа с неправительственным сектором активно ведется, и она продолжится и в будущем.
«Заседания Высшего совета юстиции открыты и доступны для любого заинтересованного лица и для широкой общественности. Мы сумели обеспечить прямые трансляции заседаний Совета при большом количестве желающих присутствовать на них. Думаю, в 2016 году Высший совет юстиции был самым открытым и прозрачным. Была возможность выслушать весьма критические позиции и достичь консенсуса. Этот процесс, естественно, продолжится, что будет способствовать сближению наших позиций и неправительственного сектора для обеспечения независимости правосудия», - заявила Нино Гвенетадзе.
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