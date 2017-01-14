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Гвенетадзе: Верховный суд свободен от политического влияния
14.01.2017 21:53
Верховный суд свободен от политического влияния», - заявила журналистам председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе перед началом 19-й конференции судей.
Как отметила Гвенетадзе, суд свободен от всякого воздействия, как со стороны государственных ветвей, так и другого формального влияния, которое может быть в процессе судопроизводства.
«Нашумевшие дела в суде есть постоянно. Дела, общественный интерес к которым со стороны общественности всегда высок. Мы в этом случае обеспечиваем прозрачность согласно порядку, установленному процессуальным законодательством и с полной ответственностью заявляю, что суд свободен от политического воздействия со стороны государственных ветвей, а также от другого формального воздействия, которое может быть осуществлено в ходе судопроизводства», - заявила Гвенетадзе.
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