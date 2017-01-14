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Лидеры ЕНД встречаются с Саакашвили
14.01.2017 23:34
Лидеры «Единого национального движения» проводят встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.
Соответствующее фото с подписью: «Новая жизнь старой партии» опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук один из членов партии Роман Гоциридзе. Встреча предположительно проходит в Киеве.
Согласно полученной информации, кроме Гоциридзе, на встрече с Саакашвили присутствуют Ника Мелия, Давид Киркитадзе, Леван Варшаломидзе, Саломе Самадашвили и Николоз Руруа.
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