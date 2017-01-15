На встрече с Саакашвили лидеры ЕНД обсудили предстоящий съезд и планы на будущее

15.01.2017 19:19 По информации члена «Национального движения» Акакия Минашвили, на встрече лидеров партии с Михеилом Саакашвили беседа коснулась запланированного 20 января съезда и планов на будущее. Как сообщил Минашвили журналистам, с информацией по данным вопросам общество будет ознакомлено на съезде 20 января.



«В Киеве говорилось о съезде. Речь шла как о съезде 20 января, так и о планах «Национального движения», какими механизмами и рычагами мы будем бороться с Иванишвили, так как Иванишвили является началом тех проблем, которые существуют в стране. У общества будет эта информация», - заявил Минашвили.



Члены «Национального движения» встретились в Киеве с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Фото встречи члены партии распространили в социальной сети. Вместе с соратниками по команде на ней присутствовал Азер Сулейманов, чье решение спасло от разрушения парламентскую фракцию «Национальное движение».



В «Национальном движении» из парламентского меньшинства остались Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Роман Гоциридзе. Остальные члены меньшинства и другие политические лидеры «Национального движения» покинули партию. Исходя из заявления Азера Сулейманова, партия «Национальное движение» сохранит фракцию в парламенте.















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