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В школах Грузии будут внедрять здоровый образ жизни


16.01.2017   11:18
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал содействие популяризации здорового образа жизни в школах.

Сегодня премьер-министр посетил открытие 103-ей школы в Исанском районе, рассчитанной на 1000 учеников, и рассказал о новой инициативе.

«Одним из самых главных приоритетов четырехпунктного плана правительства является образовательная реформа, в рамках которой я хочу сегодня анонсировать новое, очень важное направление. Наши дети очень активно участвуют в освоении современных технологий и опережают нас, взрослых, в этом направлении. Думаю, наши дети абсолютно конкурентоспособны в освоении новых технологий в международных масштабах. В эпоху новых технологий более актуальной становится физическая активность и физические упражнения. Поэтому мы хотим предложить каждой школе, каждому ребенку придерживаться здорового образа жизни. Мы, вместе с министерством образования и министерством по делам спорта, со спортивными федерациями разработаем для всех школ программу особой физической активности, в которую будут вовлечены все дети», - заявил премьер-министр.






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